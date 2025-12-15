Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Ravenna ha provveduto a denunciare all’Autorità Giudiziaria trentadue persone che avevano preso parte al blocco stradale nel corso della manifestazione svoltasi il 28 novembre scorso, presso il Terminal Container del Porto di Ravenna e la Sapir, in occasione della giornata di sciopero generale “contro la finanziaria di guerra e il governo Meloni”, indetta da USB (Unione sindacale di base).

Un gruppo di manifestanti, dopo essersi radunato presso il TCR per contestare il transito delle navi dirette a Israele, ha occupato la sede stradale, bloccando per circa due ore l’accesso al Terminal e impedendo che i mezzi pesanti potessero entrare ed uscire per completare le attività di carico e scarico della merce, causando problemi all’ordinaria circolazione.

La presenza delle forze dell’ordine sul posto ha consentito di evitare che si verificassero situazioni di contrasto mediando tra i manifestanti e gli autisti dei mezzi; al contempo è stata avviata un’attività di tipo info-investigativo, compiuta dagli operatori della Digos della Questura di Ravenna, che ha permesso di identificare gli autori del blocco.

I 32 manifestanti sono stati denunciati per il reato di blocco stradale. Sono in corso valutazioni per l’adozione di provvedimenti di natura amministrativa.