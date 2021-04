Manifestazione 3V a Ravenna: assembramenti, mascherine abbassate, baci, abbracci e balli

Brutte immagini da Piazza del Popolo a Ravenna dove centinaia di persone si sono radunate per assistere alla manifestazione indetta dal Movimento 3V. Assembramenti, molte persone senza mascherina o con la mascherina abbassata. Nessun rispetto per le distanze di sicurezza. Il modo peggiore per trascorrere l’ultimo sabato di “zona rossa” dell’Emilia-Romagna. Vani infatti sembrano essere stati gli appelli a non abbassare l’attenzione dopo la notizia del passaggio in “zona arancione” della regione dovuto ad un miglioramento del quadro pandemico.