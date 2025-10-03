La manifestazione indetta per lo sciopero, proclamato successivamente all’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, ha anche oggi raggiunto il ponte mobile, bloccando la viabilità.

Il corteo di protesta si sarebbe dovuto concludere in testa Darsena. I manifestanti però hanno forzato il cordone di contenimento delle forze dell’ordine e hanno proseguito lungo via Darsena. Dopo aver raggiunto il semaforo all’incrocio con via Alberoni, bloccando il traffico, il corteo ha poi svoltato in direzione del ponte mobile, fiancheggiando il Candiano, andando nuovamente a bloccare una delle principali infrastrutture della città.

Grandi disagi per traffico e trasporto pubblico. Nonostante la protesta non abbia rispettato il tragitto previsto, tutto si è svolto comunque senza scontri con le forze dell’ordine.