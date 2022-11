Torna la grande campagna di raccolta fondi natalizia di Mani Tese “Molto più di un pacchetto regalo!” in collaborazione con laFeltrinelli.



Per realizzarla, Mani Tese Mani Tese cerca 100 volontari/e a Ravenna che vogliano dedicare qualche ora del proprio tempo per impacchettare regali presso le Librerie Feltrinelli dal 2 al 24 dicembre 2022 e sostenere così i progetti dell’ONG a favore dell’emancipazione delle donne in Benin, Burkina Faso e Guinea-Bissau.