“Diverse sono le segnalazioni di situazioni di degrado che ci arrivano ormai quotidianamente e che insieme al Consigliere Territoriale Gigliola Fellini abbiamo raccolto e verificato attraverso numerosi sopralluoghi.

In particolare, le lamentele dei residenti riguardano strade dissestate, panchine danneggiate, rifiuti abbandonati e fogliame non spazzato.

Ma anche problemi nell’area sgambamento cani sita in via Rabbi dove alcuni ragazzini con la scusa di far sgambare alcuni cani di grossa taglia, negavano l’accesso ad altri cani e si intrattenevano per ore nell’area consumando cibi e bevande, buttate poi per terra e danneggiavano le panchine e i tavolini del parco limitrofo a piazza Ridracoli.

Così come sono stati segnalati altri episodi nel parcheggio retrostante la chiesa di San Simone e Giuda, ove un gruppo di ragazzini bivaccavano e schiamazzavano sopratutto durante le ore notturne, creando evidente disturbo al vicinato e abbandonando rifiuti sul suolo pubblico.

Come detto, ho raccolto le varie informazioni che ho riportato direttamente al Comandante della alla caserma dei Carabinieri di Via Alberoni, durante un colloquio molto cordiale conclusosi con l’impegno da parte dei Comandante ad intervenire su queste situazioni.

In effetti nel giro di qualche settimana, la situazione è tornata alla normalità e per il momento non si registrano nuovi episodi.

Rivolgo quindi il mio doveroso ringraziamento al Comandante dei Carabinieri e ai suoi militari. Un esempio fulgido di come la collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine può portare ad interventi tempestivi e risolutivi.”

Antonio Mango

Responsabile Consiglieri Territoriali Lista Civica La Pigna