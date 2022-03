Che viaggio incredibile torna su Facebook dopo un anno! L’omaggio dei Maneskin al MEI di Faenza dopo la vittoria a Sanremo viene rilanciato oggi su Facebook con la straordinaria foto delle origini dei Maneskin al MEI di Faenza con una bellissima foto sotto la Torre dell’Orologio di Faenza in Piazza del Popolo

Torna a girare oggi dopo un anno lo straordinario post Che Viaao Incredibile! Lanciato dai Maneskin un anno fa dopo la vittoria di Sanremo che omaggia le origini al MEI di Faenza , un post da decine di migliaia di follower che ha promosso il MEI di Faenza in tutto il mondo fino a farlo arrivare nei principali canali tv americani in occasione del concerto di

apertura ai Rolling Stones.

“Condividiamo questo straordinario ricordo di un bellissimo post dei Maneskin che ricorda le origini al MEI – Meeting Degli Indipendenti di Faenza dopo la vittoria al Festival di Sanremo!

I Maneskin hanno appena diffuso, un anno fa e oggi rilanciata da Facebook, una stories intitolata Che Viaggio Incredibile: da Faenza a Sanremo su Instagram con la doppia foto: in alto il primo live della prima vittoria al MEI di #faenza 2016 e grazie al circuito Rete dei Festival e sotto la vittoria al Festival di Sanremo 2021! Grazie, #maneskin!” dichiaRA Giordano Sangiorgi, patron del MEI di Faenza.

Una dimostrazione importante – tra le mille foto anche più importanti che potevano scegliere- che fa capire da quali palchi Indipendenti si parte, quanto loro stessi ci tengano affinché questi palchi e festival vengano tutelati, sostenuti e sviluppati! MEI – Meeting Degli Indipendi che grazie a questo post e’ stato poi segnalato in tutti i piu’ importanti canali tv americani come uno dei piu’ importanti festival indipendenti grazie ai servizi realizzati negli States per il concerto di apertura ai Rolling Stones con un video Usa che si puo’ vedere qui e che ha Raggiunto in America le 200 mila visualizzazioni.

Ecco il link:

https://meiweb.it/2021/12/31/oltre-186-mila-visualizzazioni-per-il-video-sui

-maneskin-in-usa-che-promuove-il-mei-di-faenza/