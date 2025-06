Domani, giovedì 26 giugno, inizieranno i lavori di asfaltatura della via Corriera Antica a Mandriole nel tratto compreso tra la SP 24, in corrispondenza della Fattoria Guiccioli, e l’ingresso della cooperativa agricola Agrisfera. Il termine dei lavori è previsto per il 13 luglio.

L’intervento per la messa in sicurezza della strada, con un impegno di spesa di oltre 130mila euro, prevede il rifacimento della vecchia pavimentazione stradale che al momento presenta diverse fessurazioni.