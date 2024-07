Mancato rinnovo del contratto del comparto agricolo: presidio dei sindacati davanti a Legacoop

I sindacati hanno manifestato di fronte alla sede di Legacoop Romagna, per chiedere il rinnovo del contratto del comparto agricolo, dopo che le trattative dello scorso 13 giugno non sono andate a buon fine.

Due gruppi di protesta uno in via Villa Glori, con una seconda delegazione Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, davanti all’ingresso su via Faentina.

“Le 100 euro offerte no sono quello che spetta a questi lavoratori” – hanno dichiarato i sindacalisti, ribadendo che: proseguirono scioperando se le loro richieste non vengono prese in considerazione.