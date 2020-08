Alle ore 2.00 di questa notte a Porto Corsini scontro tra Fiat Punto ed una Vespa Piaggio entrambi i mezzi condotti da giovani. La causa dello scontro è dovuta ad una mancata precedenza, sul posto il 118 con automedica e ambulanza, l’unico ferito è il conducente del motociclo ma non in modo grave, illeso il conducente della Punto che a causa dell’urto è andato poi a sbattere contro un albero. Intervenuta la Polizia locale per i rilievi del caso.