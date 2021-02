Schianto alle 13,49 tra Fiat 600 e un Alfa Romeo Mito all’incrocio di via Vicoli con via del Mugello.

A bordo della Fiat 600 una signora di anni 81 mentre a bordo dell’Alfa un giovane 31enne, a causa di una mancata precedenza (e’ stata la signora a non dare la precedenza visto che veniva da via del Mugello) i due veicoli si urtavano violentemente, la Fiat 600 su un fianco per poi essere letteralmente aperta dai Vigili del Fuoco dal tettuccio per estrarre la conducente anziana ferita riducendo ulteriori traumi.

Fortunatamente il bilancio vede due feriti non gravi portati entrambi all’Ospedale di Ravenna. Sul posto la Polizia locale per i rilevi.