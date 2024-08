Mancanza di personale al Commissariato di Polizia di Faenza

Mancanza di personale nel corpo della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Faenza. Da 70 poliziotti che teoricamente dovrebbero essere in servizio, oggi sono solamente 47 gli effettivi al lavoro in via San Silvestro. La problematica è già stata segnalata al Ministero degli Interni ed è uno dei temi al centro dei Tavoli per la Sicurezza indetti periodicamente dalla Prefettura. La mancanza di personale si traduce purtroppo in una mancanza di servizi ai cittadini. I più evidenti sono ad esempio i disagi per le pratiche amministrative e burocratiche che i faentini devono svolgere negli uffici del Commissariato. Poi ci sono i disagi meno visibili, ma più sentiti dalla popolazione. La mancanza di agenti per organizzare le pattuglie in servizio sul territorio.