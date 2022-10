Mancano i medici a Porto Fuori: presentata la petizione dei residenti in commissione consiliare

Petizione a Porto Fuori, ormai senza più medici di medicina generale. La raccolta firme portata avanti dai residenti è stata presentata in commissione consiliare. Alcuni anni fa erano 3 i medici di famiglia nella frazione ravennate. Oggi ne è rimasto uno solo, non molto lontano dall’età pensionabile, presente però con un ambulatorio part time nel cuore di una popolazione in gran parte anziana e quindi molte volte incapace a coprire autonomamente grandi distanze per recarsi dal medico. E la casa della salute di Lido Adriano è già considerata troppo lontana.