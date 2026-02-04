Mancano 9 medici al Pronto Soccorso di Ravenna. E sono ancora troppi gli accessi

Al Pronto Soccorso di Ravenna mancano 9 medici, una carenza in linea con i medesimi reparti di Forlì e Rimini. La criticità è ampiamente diffusa a livello nazionale. Lavorare in Pronto Soccorso non è più attrattivo per i giovani: stipendi non adeguati, carico di lavoro eccessivo, sempre più alta la possibilità di essere aggrediti. Le coperture delle borse di specializzazione per Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso trovano al momento copertura per meno del 40% dei posti disponibili. Discorso analogo riguarda il personale infermieristico.