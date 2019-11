Mambelli nuovo coordinatore del Tavolo Provinciale dell’Imprenditoria: “Lotta all’abusivismo e regolamento comunale i primi impegni”

Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio per il comune e la provincia di Ravenna, è il nuovo coordinatore del Tavolo Provinciale dell’Imprenditoria, il tavolo nato una decina di anni fa per coordinare l’azione di tutte le organizzazioni di rappresentanza del territorio, con l’obiettivo di essere sede di confronto e sintesi a favore dell’imprenditoria, per lo sviluppo economico del territorio. Il coordinamento del tavolo, composto da 13 sigle (AGCI, CIA Romagna, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative Ravenna-Rimini, Confesercenti, Confimi Industria Romagna, Confindustria Romagna, Copagri e Legacoop Romagna) passa quindi da Alessandro Brunelli, delegato territoriale di AGCI Emilia-Romagna, a Mambelli.