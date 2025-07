Il Presidente di Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli conferma l’apprezzamento per il ruolo cruciale svolto da Mirabilandia nel rafforzamento dell’attrattività turistica del nostro territorio, spingendo l’intera filiera, dai nostri lidi alla città di Ravenna, verso nuovi traguardi di crescita.

“I dati comunicati dal Parco – sottolinea Mambelli – hanno confermato che nel 2024 Mirabilandia ha avvicinato la quota media di 2 milioni di visitatori all’anno, consolidando la propria leadership come il più grande parco divertimenti d’Italia e primario attrattore turistico nella regione Emilia‑Romagna.

La stagione 2025 si sta caratterizzando per un turismo con caratteristiche diverse rispetto a quelle viste nel passato, ma con importanti segnali positivi provenienti anche da nuovi mercati, come quello del turismo anglosassone.

Come Associazione abbiamo apprezzato anche la volontà del Parco di continuare negli investimenti per offrire sempre nuove e accattivanti attrazioni, come l’apertura della nuova “Nickelodeon Land”, tanto che, secondo i dati sui livelli di afflusso, il 2025 conferma una domanda turistica elevata, soprattutto nei fine settimana e nei periodi festivi segno di una rilevante capacità d’attrazione, anche rispetto a target familiari e già fidelizzati.

L’effetto “traino” di Mirabilandia ha portato benefici tangibili a hotel, strutture ricettive, ristoranti, stabilimenti balneari, ma anche alle tante aziende di servizi locali.

La collaborazione tra realtà economiche ravennati è importante per rafforzare il sistema turismo e per creare un’immagine di Ravenna come destinazione 365 giorni l’anno, non solo crocevia culturale, ma anche meta di intrattenimento moderno, riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Tra gli effetti positivi generati dalla presenza del Parco vi è anche quello di potenziare sia i posti di lavoro stagionali che quelli fissi, con ripercussioni positive sull’occupazione giovanile locale, come ad esempio i tanti universitari che qui trovano un forte sostegno al reddito.

“Mirabilandia, con la quale collaboriamo da anni anche con il Campionato di Giornalismo Cronisti in Classe con le scuole della provincia, rappresenta oggi un asset imprescindibile per il turismo ravennate e auspichiamo che quest’anno possa segnare nuovi record di presenze, confermando la sua leadership nazionale e sostenendo in particolare il comparto alberghiero, balneare e commerciale – conclude Mambelli”.