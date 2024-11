I vertici del PRI, nazionale, regionale e locale hanno incontrato questa mattina Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio provincia di Ravenna, Aida MorelliVicePresidente Confcommercio provincia di Ravenna e i dirigenti dell’Associazione in un confronto sui temi dell’attualità e sulle problematiche di interesse per le categorie del commercio, turismo e servizi e piccola media imprese e del territorio provinciale.

La delegazione del Pri era composta da Corrado De Rinaldis Saponaro (Segretario nazionale del Partito Repubblicano Italiano), Eugenio Fusignani(ViceSindaco di Ravenna e Segretario regionale PRI – Capolista Riformisti Emilia Romagna Futura che sostiene De Pascale Presidente), Giannantonio Mingozzi(Presidente del Terminal Container Ravenna), Laura Beltrami (Segretaria provinciale PRI), Nives Raccagni (Segretaria comunale del PRI).

E’ stato il terzo incontro di Confcommercio provincia di Ravenna, in vista delle elezioni regionali, dopo quello con il candidato consigliere Alberto Ferrero, capogruppo in Consiglio comunale a Ravenna e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, con i candidati del Partito Democratico, Eleonora Proni sindaca di Bagnacavallo dal 2014 al 2024 e Massimo Cameliani, assessore del Comune di Ravenna dal 2011 al 2021 e attuale presidente del Consiglio comunale di Ravenna.

In particolare Eugenio Fusignani ha incentrato il proprio intervento sulle 3 erre del suo programma (Ravegnana, Romea e Reale) più una quarta erre che è la Romagna.

“La Romagna è penalizzata da sempre in Regione perché non si è mai presentata e proposta come sistema. Occorre cambiare direzione e questo è l’obiettivo del PRI: creare la Romagna Città metropolitana è un obiettivo concreto perché il nostro territorio ha tutte le caratteristiche e le peculiarità per diventare punto di riferimento in regione con il porto, gli aeroporti e il turismo”.

Nel corso dell’incontro si è parlato, inoltre, di centro storico, sanità, welfare, terza età: secondo Fusignani, in questo quadro, Confcommercio può svolgere una funzione importante di indirizzo, stimolo e proposta nello sviluppo del territorio per la risoluzione delle problematiche.