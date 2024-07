Lo conosco da anni e quando ho appreso la notizia della sua candidatura ne sono stato felice, perché è una persona seria, schietta e competente che in questi anni, come Sindaco di Ravenna, ha lavorato bene.

Un romagnolo come candidato Governatore dell’Emilia-Romagna è una buona notizia per il nostro territorio: de Pascale, recentemente accreditato del terzo posto nella classifica dei Sindaci più amati in Italia dal sondaggio del Sole 24 ore, può contribuire a costruire un futuro solido alla regione, una prospettiva dinamica fatta di scelte strategiche, con lungimiranza ed equilibrata accortezza.

E’ certamente l’erede naturale di Stefano Bonaccini il quale ha sempre mostrato attenzione alle problematiche sollevate da Confcommercio e sono certo che si impegnerà in Europa con la stessa determinazione e con il carattere che abbiamo conosciuto nei dieci anni di Presidenza.

Al candidato de Pascale, così come agli altri candidati che si presenteranno alle elezioni regionali, Confcommercio Ravenna proporrà di impegnarsi su alcune direttrici che sono le nostre priorità come, ad esempio, i collegamenti viari e ferroviari, infrastrutturali, gli aeroporti, il terminal crociere con particolare attenzione allo sviluppo turistico, sostegno al commercio di vicinato, la Zona Logistica Semplificata, il porto di Ravenna con una proiezione europea, impegno sui giovani e sui nuovi talenti.

Come sempre, Confcommercio Ravenna ascolterà tutte le forze politiche e mi auguro che anche i candidati di qualunque schieramento tengano in considerazione le nostre proposte che vanno nella direzione di uno sviluppo economico del territorio armonico con fattori economici ed extra economici.

Dovremo quindi prepararci, ma questo solo nella primavera 2025, a nuove elezioni comunali e all’individuazione di un nuovo Sindaco o Sindaca capace e decisionista in grado di continuare il percorso verso gli obiettivi che ci siamo prefissati in questi anni.