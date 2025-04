“Potrebbe essere il miglior ‘ponte’ vacanziero di Ravenna quello che ci attende per il 25 aprile. O meglio: i due miglior ‘ponti’, se consideriamo anche quello del 1 maggio.

Le aspettative degli operatori sono altissime e anche i dati reali sulle prenotazioni confermano un probabile (più che auspicabile) boom turistico per la nostra città, sia per quanto riguarda i flussi turistici di passaggio che per quelli che hanno già deciso e prenotato il soggiorno a Ravenna negli hotel, B&B, R&B e appartamenti.

Tutte le strutture ricettive di Ravenna sono pronte per accogliere al meglio i turisti italiani e stranieri, grazie anche e soprattutto all’immenso spot promozionale che ha accompagnato la visita di Stato di Re Carlo e della Regina Camilla, assieme al Presidente Mattarella: tutte le televisioni e i giornali del mondo hanno dedicato ampio spazio alla giornata ravennate dei reali britannici, mettendone in luce le straordinarie bellezze monumentali, artistiche e museali, quali ad esempio il Museo Byron, San Vitale e Galla Placidia, la Tomba di Dante e i principali monumenti di Ravenna.

Credo anche che questi ponti saranno solo un ‘primo assaggio’ del beneficio promozionale della visita reale: saranno soprattutto i prossimi mesi a decretarne l’importanza, per il periodo estivo e autunnale.

E se questi due ponti, come sembrano essere, segneranno il tutto esaurito (grazie anche al favore del meteo), il week pasquale appena trascorso è stato archiviato con un ottimo risultato in termini di presenze per ristoranti, bar, B&B, R&B e hotel, lunghe file ai monumenti, strade e vie del centro piene di gente, grazie anche all’iniziativa Ravenna in fiore.

Non solo. Maggio sarà importante per la città anche per quanto riguarda la crocieristica in quanto dal 28 aprile al 31 maggio a Ravenna arriveranno 11 navi da crociera di cui 5 come home port, cioè il porto di Ravenna fungerà da punto di partenza e arrivo per un itinerario di crociera anziché essere semplicemente una tappa di un itinerario più lungo.

Dunque, le peculiarità e qualità per un periodo interessante dal punto di vista turistico ci sono tutte, a noi operatori spetta come sempre l’impegno della massima ospitalità, professionalità e cordialità che ci contraddistingue e che rappresentano il valore aggiunto del nostro territorio.”

Presidente Confcommercio Ravenna