Confcommercio Ravenna per bocca del suo Presidente Mauro Mambelli esprime fortissima preoccupazione per il perdurare della grave crisi economica che attanaglia il paese dal 2008 e che, nel nostro territorio, dispiega in modo particolarmente cruento i suoi effetti sull’intero tessuto economico.

Proprio in questi ultimi mesi si sono acuite le condizioni di sofferenza, in particolar modo sul centro storico, che hanno provocato l’uscita di realtà storiche dal mercato. Basti pensare a via Diaz o a Via Cavour dove i locali commerciali fanno fatica ad essere riaffittati e, se si volge lo sguardo alla fascia urbana, del forese o dei lidi, la situazione è altrettanto allarmante.

“La perdita di esercizi commerciali, artigianali nelle strade del nostro comune è diventata un’emergenza allarmante – afferma il Presidente Mambelli: quando si spengono così tante vetrine viene meno quella funzione di presidio del territorio e di protezione al degrado ed alla sicurezza dei cittadini.

Inoltre, il Decreto Collegato alla legge finanziaria 2020 (d.l.124/2019) che il Parlamento sta convertendo in legge e il Disegno di Legge della stessa renderanno la situazione ancor più complicata.

Di positivo, grazie all’azione e alla pressione continua messa in atto da Confcommercio (e questa è una nostra battaglia vinta), c’è il blocco dell’aumento dell’IVA che di fatto avrebbe pesato non poco sui bilanci delle aziende e delle famiglie, ma vi sono alcune norme che ci preoccupano e che se non opportunamente corrette aggraverebbero ulteriormente le difficoltà delle imprese del territorio.

Mi riferisco in particolare ad alcune norme che incideranno direttamente su tutte le attività economiche: