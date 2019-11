“La riqualificazione di un’immobile storico, qual è il Mercato Coperto di Ravenna, e la sua riapertura al pubblico dopo anni di lavoro è una buona notizia per la città e per il suo tessuto economico.

Riappropriarsi di una parte importante del centro storico e renderlo fruibile al pubblico, in questo particolare momento in cui sta vivendo il commercio, non può che rallegrarci e non solo perché si tratta del più antico e grande mercato della città, ma anche per il fatto che questo luogo diventerà uno degli attrattori economici e sociali più importanti della città, come lo è stato per decenni.

Grazie quindi a Coop Alleanza 3.0 che ha fatto un grande investimento in centro storico ed un particolare ringraziamento a Leonardo Spadoni, amministratore delegato di Molino Spadoni, imprenditore lungimirante, che proporrà nei propri spazi del mercato coperto le specialità del territorio, con le materie prime in gran parte prodotte direttamente nelle tenute Spadoni.

Il mio auspicio è che anche altre zone della città, come ad esempio l’area dell’ex caserma Dante Alighieri di via Nino Bixio, possano nel breve periodo essere riqualificate con progetti di rigenerazione urbana moderni, fruibili dai cittadini e dai turisti, nel solco delle grandi città europee”.