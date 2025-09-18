È stata arrestata ieri dalla Polizia di Stato di Ravenna una donna di 40 anni, cittadina moldava, accusata di maltrattamenti in famiglia nei confronti del marito e dei figli minori.

L’intervento delle Volanti dell’UPGSP è scattato dopo la segnalazione arrivata alla Centrale Operativa da parte di uno dei figli. Giunti presso l’abitazione, gli agenti hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione e alterazione, dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

Dalle testimonianze raccolte è emerso che la 40enne, da tempo, avrebbe avuto comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del marito e dei figli, con aggressioni fisiche e verbali. Una situazione talmente grave da costringere, già lo scorso agosto, il coniuge ad allontanarsi da casa insieme ai figli.

Alla luce dei fatti, la donna è stata dichiarata in stato di arresto e, dopo gli accertamenti di rito, condotta presso la Casa circondariale di Forlì, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.