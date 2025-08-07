È stato arrestato nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato di Ravenna un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa, in cui alcuni cittadini riferivano di aver sentito forti grida d’aiuto provenienti da un’abitazione.

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo all’esterno dell’appartamento. Ai poliziotti ha ammesso di aver avuto un violento litigio con la compagna. All’interno della casa, gli operatori hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione, con lesioni sul corpo compatibili con un’aggressione fisica. L’abitazione presentava inoltre chiari segni di una colluttazione, tra oggetti danneggiati e mobilio spostato.

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe aggredito la compagna con schiaffi, pugni e stretto le mani attorno al collo, per poi allontanarsi. La donna è stata trasportata al pronto soccorso e messa in contatto con un centro antiviolenza.

Visto il quadro emerso e la gravità dei fatti, l’uomo è stato condotto in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.