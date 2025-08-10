La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della propria compagna. L’intervento è scattato nella giornata di ieri, in seguito a una segnalazione di lite in strada.

Gli agenti delle Volanti hanno rintracciato l’uomo nei pressi dell’abitazione della donna, che nel frattempo era stata accompagnata al pronto soccorso per le cure a causa delle contusioni riportate. Le indagini, condotte insieme alla Squadra Mobile, hanno ricostruito la dinamica: dopo un alterco, l’uomo avrebbe aggredito la compagna prima in strada e poi all’interno dell’abitazione, colpendola con schiaffi e spintonandola a terra.

Il tunisino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro la persona, contro il patrimonio e allo spaccio di droga, è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Polizia di Stato ribadisce l’impegno nella lotta alla violenza di genere: negli ultimi giorni il Questore di Ravenna ha emesso tre ammonimenti per violenza domestica nei confronti di altrettanti uomini responsabili di comportamenti aggressivi verso le proprie compagne.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore