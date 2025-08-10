La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della propria compagna. L’intervento è scattato nella giornata di ieri, in seguito a una segnalazione di lite in strada.

Gli agenti delle Volanti hanno rintracciato l’uomo nei pressi dell’abitazione della donna, che nel frattempo era stata accompagnata al pronto soccorso per le cure a causa delle contusioni riportate. Le indagini, condotte insieme alla Squadra Mobile, hanno ricostruito la dinamica: dopo un alterco, l’uomo avrebbe aggredito la compagna prima in strada e poi all’interno dell’abitazione, colpendola con schiaffi e spintonandola a terra.

Il tunisino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro la persona, contro il patrimonio e allo spaccio di droga, è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Polizia di Stato ribadisce l’impegno nella lotta alla violenza di genere: negli ultimi giorni il Questore di Ravenna ha emesso tre ammonimenti per violenza domestica nei confronti di altrettanti uomini responsabili di comportamenti aggressivi verso le proprie compagne.