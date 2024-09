Prosegue senza soluzione di continuità l’attività di coordinamento del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), istituito in Prefettura, in raccordo con i COC dei Comuni della Provincia per la gestione degli eventi alluvionali che, dal 17 pomeriggio scorso, hanno colpito tutti i territori di questa provincia (18 Comuni).

La composizione del CCS è stato integrato nella notte dal un contingente di uomini inviato dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza dei Consiglio dei Ministri a supporto delle attività del CCS e de COC al fine di superare nel migliore dei modi possibili le criticità in atto.

Al momento la situazione delle strade risulta critica in alcuni Comuni presso i quali i COC hanno disposto le chiusure per allagamenti dovuti ad esondazione di alcuni fiumi e colate detritiche.

La situazione seguita nelle ore notturne sarà oggetto di approfondimenti nel corso della mattinata.

Pertanto si consiglia di limitare al massimo gli spostamenti se non strettamente necessari per consentire ai mezzi di soccorsi e ai mezzi d’opera la più celere mobilità al fine del ripristino della ordinaria viabilità.

Segue l’elenco delle strade interrotte per Comune che verranno costantemente aggiornate presso questo CCS.

COMUNE DI RAVENNA

Tutte le strade golenali dei fiumi, il sottopasso di Madonna dell’Albero

Chiusura SS16 Reale altezza Ponte Fiume Lamone Viabilità alternativa:

Ravenna / Ferrara deviato in via Zuccherificio – Ferrara / Ravenna deviata in Via Basilica.

COMUNE DI LUGO

SP 31 Via Ponte della Pietra

COMUNE DI COTIGNOLA

A14 Dir direzione Ravenna chiusa, SP 31 Via Madonna di Genova, da Via Gaggio fino al centro urbano, SP 90 TUTTA Via Borgo, Via Salara, Via Breda.

COMUNE DI BAGNACAVALLO

Via Entirate di Traversara, Ponte di Albergone lato Russi frazione Magiera.

COMUNE DI ALFONSINE

Strada Provinciale 105 Via Giordano Bruno dalla SS16.

COMUNE DI BRISIGHELLA

Brisighella SP 23 altezza Rocca

COMUNE DI CASTEL BOLOGNSE

SP 306 R tratto Castel Bolognese Riolo,

COMUNE DI CASOLA VALSENIO

SP 70

COMUNE DI FAENZA

SP 16, SP 56