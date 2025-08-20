Sale ad arancione l’allerta meteo per le prossime ore su gran parte dell’Emilia-Romagna.

Nella seconda parte della giornata di mercoledì 20 agosto, sono previsti temporali, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati.

In particolare sui rilievi i fenomeni risulteranno intensi e persistenti. Le piogge potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli nei corsi d’acqua, in particolare del settore centro occidentale della regione. Sono possibili diffusi ruscellamenti e frane lungo i versanti.

Domani, giovedì 21 agosto, permangono condizioni di instabilità con possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità, in particolare sul settore orientale e zone di pianura settentrionali nelle prime ore della notte.