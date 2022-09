Nave da crociera rompe gli ormeggi. La Viking Sea ha rischiato di schiantarsi contro gli scogli

A causa della situazione meteo eccezionalmente avversa di queste ultime ore la nave da crociera Viking Sea, che alle ore 8 era regolarmente ormeggiata (ormeggio sud) al Terminal Crociere di Porto Corsini, si è allontanata dalla propria posizione per le forti raffiche di bora provenienti da nord, di intensità assolutamente straordinaria. Sul litorale ravennate sono state raggiunte raffiche da 100 Km/h.

Sono prontamente intervenuti la Capitaneria di Porto ed i servizi tecnico nautici (rimorchiatori, piloti ed ormeggiatori), dando supporto alla nave che è ora in sicurezza e costantemente monitorata, grazie al supporto di quattro rimorchiatori.

Non vi è stata alcuna conseguenza per i passeggeri che stanno proseguendo regolarmente le proprie attività a bordo.

La Viking Sea è quindi ora riormeggiata nella propria posizione e, quando le condizioni meteo lo consentiranno, lascerà il porto di Ravenna.

“Un sentito ringraziamento a Capitaneria di Porto, Piloti, Rimorchiatori ed Ormeggiatori per la pronta risposta data, consentendo di affrontare con sicurezza e celerità una situazione del tutto eccezionale.

Un grazie anche al terminalista e a tutta la comunità portuale che ha compreso le difficoltà generate per il porto e per la nave ormeggiata al terminal passeggeri da queste eccezionali condizioni meteo.”