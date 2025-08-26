“Il violento nubifragio che nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto ha colpito la costa romagnola ha lasciato segni evidenti: alberi abbattuti, stabilimenti danneggiati, linee ferroviarie interrotte, comunità in difficoltà. Ancora una volta, la macchina dei soccorsi e gli operatori del turismo hanno dimostrato grande prontezza e resilienza, permettendo di ripristinare la normalità in tempi rapidi.

Come MoVimento 5 Stelle Emilia-Romagna esprimiamo la nostra vicinanza ai cittadini e il nostro ringraziamento a Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari e amministratori locali che hanno lavorato senza sosta in condizioni difficilissime.

Ma non basta continuare a rincorrere le emergenze. Eventi climatici estremi come quello che ha colpito la Romagna non sono più episodi eccezionali: sono la nuova normalità con cui dobbiamo confrontarci. È indispensabile che la Regione e lo Stato si dotino di un piano strutturale di prevenzione e adattamento, che investa su messa in sicurezza del territorio, difesa delle coste, gestione del verde urbano, risorse idriche ed energia pulita.

La Romagna ha sempre saputo rialzarsi e ripartire, ma non possiamo lasciare che la capacità e la buona volontà delle comunità locali suppliscano da sole alle mancanze della politica. Serve una visione di lungo periodo, per tutelare cittadini, imprese e territori.”

Sen. Marco Croatti – Gabriele Lanzi

Coordinatori Regionali MoVimento 5 Stelle Emilia-Romagna