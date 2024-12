È successo oggi intorno alle 13 quando, a cause del forte vento, un pino all’interno di un’area condominiale è caduto e ha bloccato il traffico su via Rota nei pressi dell’incrocio con via Lovatelli.

La caduta ha fortemente danneggiato la recinzione condominiale ma, fortunatamente, non ha causato nessun ferito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno circondato l’area, via Rota rimarrà chiusa fino al completamento delle operazioni di rimozione dell’albero.