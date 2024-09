“Il torrente Marzeno ha superato la soglia 3 all’altezza del sensore di Rivalta.

Sono diverse le strade già completamente allagate, soprattutto in zona San Biagio, Santa Lucia e Sarna. Stiamo disponendo la loro chiusura.

Invito tutti a restare a casa e a non percorrere, per nessun motivo, le strade già allagate. Raccomando nuovamente di limitare gli spostamenti SOLAMENTE a quelli strettamente necessari e di non recarsi per NESSUNA RAGIONE in prossimità di fiumi o sopra agli argini degli stessi.

I dipendenti della Romagna Faentina e la Polizia Locale sono sul posto in tutte le zone critiche.

Tutte le idrovore previste dal piano di emergenza per le fogne di Hera sono posizionate e in funzione. Il numero 0546 691313 è attivo per segnalazioni.”