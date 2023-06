L’ex ct della nazionale maschile di ciclismo e presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, Davide Cassani, lancia un appello per aiutare la Sc Faentina, storica squadra ciclistica di Faenza, la sua città d’origine, il cui impianto è stato seriamente danneggiato dall’alluvione di maggio.

“La loro sede è al ‘circuito ciclistico Vito Ortelli’ una delle zone più colpite dall’alluvione.

Fino a qualche giorno fa l’anello di 1.200 metri era coperto da 10 cm di fango – scrive Cassani sul suo profilo Facebook – e la sede è stata completamente allagata da un metro e mezzo d’acqua. La squadra rischia di chiudere perché i danni ammontano a circa 30.000 euro. Parlando con il presidente Raffaele Babini gli ho promesso che farò di tutto per dare la possibilità ai nostri giovanissimi di tornare a pedalare sul ‘pistino’ e ripristinare la sede della società. Da solo posso fare ben poco, ed è per questo che sono qui a chiedere il vostro aiuto”, è l’appello dell’ex ct.

“Il ciclismo è uno sport individuale ma la squadra è fondamentale. Anche in questa occasione se riusciamo a far squadra, vinceremo. E a vincere in questo caso sarebbe il ciclismo”. (ANSA).