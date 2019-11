Allerta meteo dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani emanata dalla Protezione Civile sul territorio faentino. Già diversi i danni causati dal maltempo nelle ultime ore con diversi alberi caduti su tutto il territorio ravennate. A Faenza, un grande albero è tornato ad abbattersi sulla recinzione del Parco Bucci ostruendo la pista ciclopedonale attorno all’area verde. Fortunatamente nessuna persona è stata ferita nell’episodio.

Nella giornata di martedì 19 novembre precipitazioni diffuse – iniziate nella seconda parte della giornata di lunedì 18 – continueranno ad interessare la nostra regione, assumendo un carattere di rovescio sui rilievi centro-occidentali.

I quantitativi di precipitazioni più rilevanti stimati in 24 ore, tra le ore 12 di lunedì 18 e le ore12 di martedì 19, sono:

– tra 50-60 mm nella macroarea G;

– tra 20 e 35 mm nelle macroaree H, E e C.

I comuni della Romagna Faentino più a rischio sono i Comuni di Solarolo e Castel Bolognese (allerta rossa) che ricadono nella macroarea D. Allerta arancione per Riolo Terme e Casola Valsenio all’interno della macroarea C. Allerta gialla per Faenza (macroarea B) e Brisighella (macroarea A)