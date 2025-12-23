Allerta arancione per maltempo in alcune zone dell’Emilia, centrale e costiera, e in Romagna: per mercoledì 24 dicembre sono previste infatti precipitazioni intense e persistenti, soprattutto sui settori centro-orientali, localmente anche a carattere di rovescio, che potranno generare diffusi fenomeni franosi.

In Appennino, prevista neve a quote superiori ai 700 metri, con accumuli fino a 20-30 centimetri sui crinali.

Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare fino ad agitato.

Saranno possibili, spiegano Arpae e Protezione civile, localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari.