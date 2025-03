Maltempo: aggiornamento sulle condizioni dei fiumi nel territorio comunale

Nel territorio del Comune di Ravenna, al momento, i fiumi non destano preoccupazione, poiché al di sotto della soglia gialla di attenzione. Nelle prossime ore tuttavia è attesa la piena proveniente dal faentino. Il Sillaro e il Santerno, invece, per quanto concerne i territori di Conselice, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno hanno superato il livello di piena della soglia arancione. Stesso discorso per il Lamone a Faenza e per il Senio a Castel Bolognese. I fenomeni sono tuttavia in attenuazione.

Nel proseguo della giornata sono però attese nuove precipitazioni.