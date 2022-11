Il Sindaco Massimo Medri: “Dopo il maltempo dei giorni scorsi anche nella nostra città stiamo tornando alla normalità. Il territorio è stato costantemente presidiato dalla Protezione civile comunale, fin dai primi momenti dell’allerta meteo n. 76, emessa martedì 22 novembre. Siamo stati in contatto continuo con la Prefettura di Ravenna, che abbiamo tenuto aggiornata sia sulla situazione locale sia sulle misure messe in atto di protezione e di comunicazione alla cittadinanza, alla quale con vari strumenti abbiamo raccomandato la massima prudenza soprattutto nella circolazione stradale, per evitare danni provocati dal forte vento e dall’alta marea.

Possiamo dire che i danni sono stati contenuti, anche grazie alla presenza delle paratie, alla chiusura programmata delle porte vinciane e alla presenza della duna realizzata sull’arenile. Queste misure hanno evitato allagamenti del territorio”.

Di seguito, la relazione della Protezione civile comunale sulle allerte meteo n. 76 e n. 77.

REPORT PROTEZIONE CIVILE COMUNALE SU ALLERTA METEO N. 76 e 77/2022

Monitoraggio strumentale attivato in seguito all’emissionedell’allerta meteo n. 76/2022.Dalle prime ore della mattina si è manifestata la marea eccezionale attesa che ha raggiunto alle ore 09:30 il picco di 1.35 m sul livello del medio mare provocando allagamenti nelle vie limitrofe alla sponda sinistra del portocanale (lato Milano Marittima).Sono state chiuseal traffico, in via precauzionale, lavia Boito elavia Maestri d’Ascia e presidiato da una pattuglia di Polizia Locale l’incrocio viale Oriani e viale 2 giugno.

Le paratie lungo il portocanale sono state rinforzate con sacchettature.La criticità si è esaurita con il calare della marea e si è ripresentata nel tardo pomeriggio in concomitanza di forti raffiche di vento.

In seguito all’emissione dell’allerta 77/2022 arancione per vento e criticità idraulica sono state intensificate le azioni di informazione alla popolazione sugli eventi in atto attraverso tutti i canali di comunicazione in uso all’amministrazione (social, sito web, alert system).

Si sono verificati allagamenti, caduta di rami e n.3 alberature e danneggiamenti alla segnaletica stradale. La presenza delle paratie, la chiusura programmatadelle porte vinciane e la realizzazione del cordone dunosoartificiale realizzata sull’arenile hannoevitato allagamenti diffusi del territorio. La duna ha subito erosioni generalizzate che sono in corso di ripristino, considerato il perdurare della criticità.

Per fronteggiare l’evento oltre ai tecnici comunali e al personale della Polizia Locale impegnati nel monitoraggio strumentale e visivo del territorio, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari di Protezione Civile dell’associazione LANCE C.B. CERVIA, l’associazione Centro Meteo Emilia-Romagna per la valutazione del fenomeno in atto e le ditte convenzionate per la manutenzione delle strade, degli edifici e del verde.

Anche nella mattinatadi mercoledì 23/11/2022 si è manifesta la marea prevista dall’allerta 77/2022 con un picco di 1.16 metri sul livello del medio mare alle ore 09:30.