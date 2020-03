“Il “bollettino di guerra” delle ore 12.00 riferisce che rispetto a ieri sono emersi quattro nuovi casi di positività al Coronavirus fra i residenti nel Comune di Faenza.

Si tratta di una ragazza di 23 anni, di un uomo di 46 anni, entrambi in buone condizioni ma in isolamento domiciliare. Ad essi si aggiungono due persone, entrambe ottantenni, purtroppo ricoverate all’Ospedale di Ravenna non in terapia intensiva.

I nuovi casi emersi parrebbero riconducibili in buona parte ad altri casi già identificati.

Salgono così a 18 i cittadini risultati positivi al virus sul nostro territorio comunale, compresa la persona purtroppo deceduta all’Ospedale di Forlì.

Considerato l’andamento epidemiologico, non posso che ribadire il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione disposte dalle Autorità (Governo, Regione e Sindaco).

Forza e Coraggio !!”

Giovanni Malpezzi Sindaco