Una mattinata tranquilla si è trasformata in tragedia sulla diga di Marina di Ravenna, dove un 94enne ravennate ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre camminava lungo la palizzata, uno dei luoghi che era solito frequentare.

L’uomo, che amava trascorrere del tempo vicino al mare e raggiungeva spesso la diga con i mezzi pubblici, stava passeggiando quando, intorno alle 9, si è improvvisamente sentito male ed è caduto a terra. Alcuni passanti hanno immediatamente capito la gravità della situazione e hanno richiesto aiuto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre salva-vita, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il 94enne è morto poco dopo il loro arrivo.

Come previsto per gli eventi che avvengono in spazi pubblici, sono intervenuti anche i Carabinieri per le verifiche del caso. Una volta accertata la natura non violenta dell’accaduto, il Pubblico Ministero ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari.