Malattie cardiovascolari: screening per la prevenzione in piazza Kennedy

In piazza Kennedy, a Ravenna, è arrivata nella mattinata di domenica una clinica mobile per informare i cittadini in merito ai rischi delle malattie cardiovascolari e ai comportamenti necessari per prevenire e ridurre i danni. Si tratta della campagna informativa fatta partire dalla Regione Emilia-Romagna, “Tieni in forma il tuo cuore” e rientra all’interno del mese dedicato al rischio cardiovascolare. Le giornate di screening coinvolgeranno tutte le principali città della regione. Dalle 10 alle 18 i cittadini potranno sostenere diversi esami per conoscere il proprio stato di salute e i rischi di incorrere in malattie cardiovascolari.

Il Dipartimento di Cardiologia dell’ospedale di Ravenna, mediante lo staff di cardiologi e infermieri, si occuperà dell’attività di screening all’interno del truck (dove si troveranno gli ambulatori che saranno utilizzati per gli esami) per elaborare il calcolo del rischio cardiovascolare, che sarà consegnato al paziente.

Nella piazza sono allestiti anche un paio di gazebo, dove saranno presenti operatori sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, per fornire informazioni e distribuzione materiale informativo riguardo ai corretti stili di vita (attività fisica, alimentazione e fumo) e alle numerose “offerte” sul territorio per la pratica dell’attività fisica (gruppi di cammino, palestre che promuovono salute), per corsi per smettere di fumare,etc.

Sono 250 mila in Emilia-Romagna le persone che soffrono di ipertensione arteriosa; 65 mila l’anno invece le persone che soffrono di cardiopatie ischemiche; 20 mila le persone che soffrono di scompensi cardiaci; il 2% della popolazione ha una fibrillazione atriale, spesso asintomatica; poco più del 4 per mille di cittadini è affetto da invalidità cardiovascolare.