Si intitola LO SPAZIO DEL SUONO: il sound design e le arti dal vivo il corso di formazione permanente (Operazione Rif. PA 2025-25409/RER approvata con Delibera di Giunta Regionale n. DGR 2030/2025 del 09/12/2025 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo Plus) che prenderà avvio per la terza volta, accanto al corso di alta formazione Ricerca vocale e cura di sé, presso MALAGOLA Scuola di vocalità e Centro di ricerca vocale e sonora di Ravenna. Si svilupperà nel periodo compreso tra aprile e maggio 2026 e sarà ospitato tra Malagola e Teatro Rasi.

Malagola – ideato e diretto da Ermanna Montanari, co-fondatrice e direzione artistica delle Albe, e dal docente dell’Università di Bologna e Coordinatore del CdLM in “Discipline della Musica e del Teatro” Enrico Pitozzi – è nato nell’ottobre del 2021 e raccoglie attività dal respiro internazionale collegate tra loro: la scuola, archivi sonori e audiovisivi tra i quali l’Archivio Demetrio Stratos, il “Collegio Superiore di Estetica della Scena” che promuove partnership editoriali, incontri, seminari, performance, concerti. Malagola ha ricevuto il Premio Ubu 2022 come progetto speciale e il Premio Radicondoli 2023.

Il corso di formazione permanente gratuito aperto a 13 studenti mira a consolidare e/o riqualificare figure professionali che gravitano intorno alle competenze connesse al sound design negli ambiti di produzione artistica, dalle arti performative alle installazioni, dai live set ai contesti mediali, così da delineare figure di alto profilo tecnico capaci di supportare e realizzare progetti artistici fondati sulla spazializzazione, modellizzazione e registrazione-documentazione del suono.

Il corso è pensato in sinergia con il progetto di alta formazione artistica Ricerca vocale e cura di sé, al fine di creare una filiera di competenze sia artistiche che tecniche nelle attività del centro.

Andranno a comporre il corpo docente, insieme ai direttori artistici Montanari e Pitozzi, al sound designer Marco Olivieri e al light designer e direttore tecnico Luca Pagliano, diverse figure di primo piano che hanno elaborato sia strumenti che prospettive metodologiche di lavoro sul suono e la sua diffusione in spazi architettonicamente diversi, senza dimenticare l’incontro con artiste/i che hanno impiegato questi sistemi nella realizzazione delle loro opere.

Tra i docenti dei 4 moduli previsti si segnalano:

MODULO 1 – FISICA DEL SUONO: UN PERCORSO TRA EMISSIONE E PERCEZIONE

Dedicato ad inquadrare gli aspetti legati alla fisica e alla percezione del suono; agli aspetti percettivo-fisiologici legati all’ascolto e alla psicoacustica. Docente Nicola Prodi.

MODULO 2 – STRUMENTI DEL SOUND DESIGN

Centra l’attenzione sulla figura del sound designer, le sue mansioni e competenze; sulla sperimentazione sulla fisica del suono; sulla materia sonora e tecniche di manipolazione, come la sintesi del suono e la modellazione fisica; in queste aree sono esplorati alcuni software di modellizzazione del suono e i modi per registrazioni utili ai materiali documentali e archivistici.

Tra i docenti: Marco Olivieri, Hubert Westkemper (Wave Field Synthesis), Luigi Agostini, Francesco Papaleo (Holophonix), Federico Bianchi (TiMax), Stefano Maccarelli (Nuendo), Massimo Carli (d&b Soundscape), Diego Schiavo.

MODULO 3 – IL PROCESSO CREATIVO

È legato alle estetiche compositive.

Tra i docenti: Enrico Pitozzi, Ermanna Montanari, Luca Pagliano.

MODULO 4 – PRINCIPI DI COMPOSIZIONE SONORA

Riguarda le forme, i modi e i processi della composizione sonora atti alla realizzazione di opere sonore, ambienti immersivi e altro.

Tra i docenti: Robin Rimbaud aka Scanner, Andrea Veneri (SPAT revolution).

Sarà Silvia Pagliano ad assumere la direzione organizzativa del progetto, responsabile e sound designer sarà Marco Olivieri insieme a Luca Pagliano, che ne avrà la direzione tecnica, lavorando con la squadra organizzativa e tecnica delle Albe/Ravenna Teatro. Stefano Ricci ha composto il logo, il progetto per i social di Malagola è invece curato da Marco Sciotto responsabile degli archivi.Tutor sarà Paola Ricci insieme a Sara Conti.

Requisiti d’accesso

Domiciliati o residenti in RER; con titolo di formazione secondaria; con pregresse conoscenze, competenze ed esperienze nello spettacolo e/o multimedia, acquisite attraverso percorsi formativi ed esperienze professionali attestate o percorsi formali di formazione terziaria coerenti, corsi/laboratori dedicati alla voce e alla composizione sonora e/o a esperienze, professionali e non, di interprete dello spettacolo dal vivo; competenze ed esperienze nei settori musicali (musica strumentale, elettronica ed elettroacustica); conoscenza delle principali tecnologie applicate alla spazializzazione del suono. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e un’ottima conoscenza della lingua italiana.

Tra i partner promotori a livello regionale, nazionale e internazionale che aderiscono al progetto: Fondazione Ravenna Manifestazioni-Ravenna Festival, Consorzio Digitalia, ERT- Emilia Romagna Teatro, Fondazione I Teatri, Conservatorio Statale di musica G. Verdi di Ravenna, Santarcangelo dei Teatri – Santarcangelo Festival, Tempo Reale – Centro di ricerca, produzione e didattica musicale, BH Audio, Tempi Tecnici Società Cooperativa, Antropotopia Film Production, Robin Rimbaud Art Foundation.

LO SPAZIO DEL SUONO: il sound design e le arti dal vivo

Corso di formazione permanente gratuito per 13 studenti

Il bando per la presentazione delle candidature è a questo link.

Termine invio candidature 11/03/2026 ore 23.59

Per informazioni: Paola Ricci info@malagola.eu tel. 333 8996348 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 via whatsapp).

Calendario corso dal 23 aprile al 30 maggio 2026

Corso di formazione permanente gratuito per 13 studenti, articolato in 150 ore

complessive: 120 ore di lezioni in aula, 30 ore di “Project Work”.

Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza.