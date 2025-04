Nel pieno centro di Ravenna, a pochi passi dalla basilica di Sant’Apollinare Nuovo (monumento Unesco), dalla zona Dantesca, dalla stazione ferroviaria e dal MAR, il Museo d’Arte della Città, ha aperto i battenti nei giorni scorsi un nuovo, piccolo, suggestivo attico per turisti.

Si chiama Maison Mezzanotte, ed è un’elegante mansarda appositamente ristrutturata, dallo stile boho-chic, che si trova al secondo e ultimo piano di un grazioso palazzo tipico del centro storico, in via Oriani 20.

L’ha voluta e realizzata Alice Mezzanotte, giovane architetto ravennate: a lei si deve il progetto di ristrutturazione di uno spazio che colpisce innanzitutto per la cura degli arredi e per la luce.

Maison Mezzanotte si apre su un grande open space, che comprende zona pranzo e zona relax con divano letto matrimoniale; da qui si passa ad una stanza da letto spaziosa. Entrambi gli spazi sono illuminati da ampi lucernari. Si aggiungono un romantico terrazzino da quale si ammira il campanile romanico della vicina basilica di San Francesco e un bagno ampio e moderno. Inoltre, c’è la possibilità di parcheggio privato e gratuito in una corte interna.

“Per me è la realizzazione di un sogno – racconta Alice Mezzanotte – a cui ho lavorato per mesi, cercando di curare al meglio tutti i dettagli: l’obiettivo della ristrutturazione è stato quello di dare vita ad un ambiente elegante, unendo design e comfort, per offrire a chi visita Ravenna un’esperienza poetica e indimenticabile”.

Per informazioni, maisonmezzanotte@gmail.com