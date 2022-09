Riceviamo e pubblichiamo una mail di Cristina Marino arrivata in redazione che vuole esporre la sua protesta sull’uccisione dei daini”

Come al solito, i metodi ecologici non vengono neanche contemplati, eppure le vie alternative all’uccisione cruenta ci sono, come le recinzioni delle aree agricole maggiormente a rischio, i cartelli segnaletici, applicazioni gratuite per informare i guidatori sui tratti a maggiore presenza di fauna selvatica e l’installazione di sensori luminosi e dissuasori acustici, apparecchiature che, già applicate in diverse province come Modena, Reggio Emilia, Rimini e Piacenza, hanno dato un esito positivo riducendo a zero gli incidenti con gli animali selvatici.