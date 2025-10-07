A Viareggio (LU) si sono svolti i Campionati Italiani Cadetti/e (classi 2010/2011), dove tre atleti di Atletica85 sono stati convocati per rappresentare l’Emilia-Romagna. E lo hanno fatto con risultati straordinari: Maia Minardi ha conquistato il titolo italiano nel lancio del disco, portando l’attrezzo a 38,09 metri, nuovo primato personale, centrato nella gara più importante della stagione. Una grande soddisfazione per lei, per la sua allenatrice Elisabetta e per tutta la società, che grazie a Maia ha portato il nome di Atletica85 Faenza sul gradino più alto del podio nazionale.

Ottimo anche l’ottavo posto di Mihaela Secrieru nel salto in alto con 1,56 m, e il decimo posto di Riccardo Camporesi nei 5000 m di marcia, chiusi in 24’19”09.

La rappresentativa cadette dell’Emilia-Romagna si è classificata terza nella graduatoria generale, anche grazie ai preziosi punti conquistati dalle nostre ragazze.

Un finale di stagione entusiasmante, che proietta già i nostri giovani verso la preparazione invernale e verso una stagione 2026 piena di promesse.

Nel frattempo, a Castenaso, si sono svolti i Campionati Italiani di corsa su strada sui 5 km, e anche qui le nostre atlete master si sono fatte valere alla grande: Simona Santini ha vinto il titolo italiano tra le F45 con il tempo di 17’37”, mentre Lucia Soranzo ha conquistato l’oro tra le F75 in 23’01”. Ottimi anche i secondi posti di Fiorenza Pierli, Susi Frisoni ed Eva Toccafondi, che hanno completato una giornata tricolore indimenticabile per la nostra società.

Una chiusura di stagione che conferma la solidità e la passione del gruppo Atletica85 Faenza BCC, pronto a ripartire con entusiasmo verso nuovi traguardi.