Sono settantuno le persone che si sono tolte la vota in carcere dall’inizio dell’anno. Di fronte a questo impressionante numero, nel tentativo di sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica e per mettere in atto azioni concrete perché sia messa fine a questa strage, Sbarre di zuccheri, gruppo Fb messo su in piedi dalle amiche compagne di Donatella Hodo, suicida a Montorio il primo agosto, vi invita al convegno dal titolo “Mai più una/uno di meno” che si terrà sabato 29 ottobre ore 14.30 presso la chiesa si San Luca evangelista, in Corso Porta Nuova, 12 – Verona.

Sarà presentato il video del fotografo Giampiero Corelli girato i alcuni carceri femminili con interviste e racconti di donne in carcere.

Dopo i saluti di Don Carlo Vinco, Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, il convegno prevede gli interventi di Enrico Marignani, Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici – Treviso; Valentina Cafaro, Avvocato; Camillo Smacchia, Direttore SER.D Verona; Giampaolo Zampieri, Sportello di Comunità CVS Verona; Simone Bergamini, Avvocato dell’Osservatorio Nazionale Carcere; Otello Lupacchini, Magistrato in pensione, già Procuratore Generale di Catanzaro; Francesco Lo PIccolo, Giornalista, direttore “Voci di dentro”; Ornella Favero, Presidente CNVG, direttore di “Ristretti orizzonti”; Ilaria Cucchi, Neo eletta al Senato della Repubblica; Rita Bernardini, Presidente di Nessuno tocchi Caino; Marinela Maioli, Psicologa e Criminologa, Presidente de “Il Coraggio”; Simonetta Matone, Deputato, già magistrato di Sorveglianza e vice capo del Dap.

All’incontro moderato da Elisa Torresin e Uberto Baccolo (Nessuno tocchi Caino) sarà possibile ascoltare anche le testimonianze delle compagne di Donatella Hodo, accompagnate dalle canzoni di Marco Chiavistrelli.