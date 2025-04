Nei giorni scorsi si sono svolte le Assemblee delle Unioni di Mestiere CNA Costruzioni e CNA Installazione Impianti Ravenna che hanno rinnovato i propri organismi direttivi.

La serata è iniziata con un approfondimento sulla nuova Direttiva Europea sulla Prestazione Energetica degli Edifici (EPBD), conosciuta come “Direttiva Case Green”.Roberto Belletti, Responsabile dell’aggregato Costruzioni e Impianti Tecnologici di CNA Ravenna, ha aperto i lavori con una relazione introduttiva che ha illustrato le principali novità normative e le ricadute sul comparto. A seguire sono intervenutiFrancesco Magnani, Presidente CNA Costruzioni Ravenna, e Gianluca Dal Pozzo, Presidente CNA Installazione Impianti Ravenna. La parola è poi passata ai relatori:Cosimo Marinosci, dell’Organismo Regionale di Accreditamento e Ispezione (ART-ER), ha spiegato in dettaglio i contenuti della nuova direttiva;Riccardo Masini, Responsabile Nazionale CNA Costruzioni, ha analizzato gli scenari futuri per il settore edile;Diego Prati, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti, ha illustrato le prospettive e le sfide per il mondo impiantistico. Le conclusioni sono state affidate aMatteo Leoni, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna.

In seguito, si è svolta la fase elettiva per ognuno dei Mestieri delle Unioni CNA Costruzioni e CNA Installazione Impianti Ravenna.

Per quanto riguarda gli installatori Gianluca Dal Pozzo è stato eletto all’unanimità nuovo Presidente di CNA Termoidraulici. Ad affiancarlo nel Consiglio Territoriale ci saranno Francesca Coatti, Marco Filipponi, Matteo Mantovani, Marco Orlandi e Giovanni Tavalazzi. Massimo Baroncini è stato eletto all’unanimità nuovo Presidente di CNA Frigoristi, nel Consiglio Territoriale ci saranno Maurizio Benati, Cristian Maldini e Simonetta Zalambani.Giuliano Pasi è stato eletto all’unanimità nuovo Presidente di CNA Elettrici, il cui Consiglio Territoriale è composto da Stefano Celati, Luca Costa, Mario Della Vecchia e Matteo Zama.Maurizio Urbani è stato eletto all’unanimità nuovo Presidente di CNA Elettronici, infine Mirko Moffa è stato eletto all’unanimità nuovo Presidente di CNA Riparatori di Elettrodomestici. I presidenti eletti hanno poi eletto Massimo Baroncini come presidente coordinatore di CNA Installazione e Impianti.

Nel suo discorso di insediamento, Massimo Baroncini ha ringraziato i presidenti per la fiducia, sottolineando che CNA Installazioni impianti è una delle Unioni più rappresentative del sistema CNA e l’auspicio è di continuare sulla strada intrapresa per rappresentare sempre al meglio gli associati per affrontare le sfide future del settore nel nostro territorio.

Per quanto riguarda, invece, CNA Costruzioni Ravenna, Francesco Magnani è stato confermato all’unanimità Presidente di CNA Edilizia Ravenna, mentre il nuovo Presidente di CNA Imprese di Pulizia e Disinfestazione èGuido Giunchi. Francesco Magnani ha assunto anche il ruolo di Presidente coordinatore dell’Unione CNA Costruzioni Ravenna. Il Consiglio Territoriale è composto da Davide Basile, Gianni Casadio, Alberto Pezzi, Davide Pezzi, Massimo Rosetti, Renzo Valmori e Riccardo Marani, che assumeranno anche il ruolo di delegati all’Assemblea Elettiva Territoriale.

Nel suo discorso di insediamento, Francesco Magnani ha ringraziato gli associati per la fiducia, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo per affrontare le sfide future del settore edilizio e promuovere la sostenibilità nel territorio.