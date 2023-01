Maggior collaborazione fra Istituti di Vigilanza e forze dell’ordine: siglato protocollo in Prefettura

Mille occhi sulla città, firmato in Prefettura il nuovo protocollo per aumentare la collaborazione fra gli Istituti di Vigilanza privata e le forze dell’ordine. L’accordo è stato sottoscritto anche dai Comuni della provincia di Ravenna. Alle guardie giurate degli istituti verrà chiesto di segnalare qualsiasi situazione che possa meritare di essere verificata e approfondita, sia a scopo preventivo, sia per contrastare reati e di segnalare qualsiasi situazione a rischio che riguardi persone o beni materiali. Sarà un accordo che coinvolgerà quasi 150 persone che saranno opportunamente formate per rendere il più efficiente possibile la collaborazione. Una collaborazione che si basa su pratiche e rapporti già in parte consolidati fra le istituzioni coinvolte