Nel mese di maggio si celebra la giornata dell’Europa, in occasione dell’anniversario della Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, che avviò il percorso dell’integrazione europea. Come ogni anno le organizzazioni e le persone di Ravenna e provincia hanno particolarmente a cuore la ricorrenza, generando una estrema ricchezza e varietà di proposte rivolte alle scuole e alla cittadinanza, che si richiamano alla cittadinanza europea, ai valori fondanti, alla storia e all’attualità dell’Unione europea. Si spazia da momenti di approfondimento storico, geo-politico e culturale, a momenti di festosa celebrazione di fratellanza tra popoli, a spettacoli, ad eventi interattivi alla scoperta del territorio e delle sue connessioni con la storia e con le progettualità sostenute dall’Ue. Il Centro Europe Direct della Romagna ha come sempre stimolato e raccolto in un calendario il più possibile completo tutta la progettualità del territorio espressa dalle amministrazioni comunali e delle Unioni, delle istituzioni culturali, nonché biblioteche, teatri, festival, associazionismo e terzo settore.

Il programma degli eventi e i suoi aggiornamenti saranno disponibili su www.comune.ra.it/europedirectromagna e come si vede l’intero territorio provinciale è interessato e tutto il mese è denso sia di iniziative festose e di sensibilizzazione per e con scuole, giovani e cittadinanza, sia di occasioni di approfondimento.

Il prossimo weekend vedrà le ormai tradizionali, sempre colorate e divertenti, competizioni di vetture a pedali: si terrà il 3 maggio alle 15 il XVIII Gran Premio VAP Cotignola Europa, in piazza Vittorio Emanuele II e lungo il circuito del parco Pertini, e il 4 maggio a Faenza il GP VAP dalle 14.30 nel circuito ciclistico Ortelli.

A Faenza quest’anno la proposta per i più giovani è ricchissima: il 5 maggio dalle 16.30 la Ludoteca comunale farà riscoprire il valore culturale dei giochi popolari europei, il 7 dalle 16.30 nella sede di Fare Leggere Tutti, bambini e bambine saranno coinvolti in giochi e storie in inglese, tedesco e lingua dei segni italiana con i simboli della comunicazione aumentativa alternativa. L’8 maggio al mattino “Europe comes to school” e al pomeriggio in piazza del Popolo si celebrerà la Festa dell’Europa con un percorso a tappe. Il 15 alle 17 la Biblioteca Manfrediana ospiterà “Letture in tante lingue” per bambini dai 3 ai 6 anni, in collaborazione con PiGreco-SEMI di intercultura. A Lugo invece l’8 maggio alle 10, alla Biblioteca Trisi, si terrà un incontro con le classi del Polo e del Liceo di Lugo “Giovani talenti d’Europa: opportunità e futuro nella Bassa Romagna”, mentre il 14 alle 10 online “Futuro Green 20.30: Twinning for Youth”, rivolto a giovani interessati ai temi della transizione ecologica. A Ravenna il 9 maggio Palazzo Rasponi dalle Teste si trasformerà nel parlamento europeo dei giovani: oltre 120 studenti degli istituti superiori, insieme a operatori e volontari del Centro Europe Direct della Romagna saranno impegnati nel gioco di ruolo da cui scaturiranno nuove proposte legislative per l’Unione europea. Inoltre due scambi sono in programma con giovani dalla Germania tra il 2 e il 10 maggio: Bagnacavallo con Neresheim e Ravenna con Speyer.

La celebrazione del 9 maggio prenderà diverse forme. A Russi l’inno alla gioia sarà trasmesso in filodiffusione durante il mercato. A Cervia, dalle 17 sarà proposta una visita guidata ai bunker storici dal titolo “Una serata fra i denti di drago: dalle testimonianze di archeologia militare all’Europa Unita”, che offrirà anche l’occasione per riflettere sui valori fondanti dell’Unione Europea. A Faenza dalle 17 nell’ambito di Ossessioni festival al Museo casa Zauli saranno proposte musiche di musicisti europei e dalle 19 Aperitivo linguistico al bar del rione Verde. A Bagnacavallo dalle 18.30 una vera e propria festa in piazza della Libertà con sfilata delle bandiere europee, premiazioni di concorsi, infopoint, musica, giochi e gastronomia. A Lugo alle 20 Festa dell’Europa e i gemellaggi con testimonianze e musica alla Rocca, salone Estense. A Ravenna, nell’ambito del Polis teatro festival, andrà in scena al teatro rasi alle 21 “Il Portogallo non è un paese piccolo” della compagnia portoghese Hotel Europa e a seguire socialità e tavola rotonda. La serata sarà caratterizzata dalle illuminazioni in blu europeo di alcuni monumenti simbolo di Ravenna (il Teatro Alighieri, il Mausoleo di Teodorico e il Palazzo di Teodorico) e del territorio, nonché i Municipi di Cervia e Bagnacavallo.

Le celebrazioni europee proseguono il 10 maggio a Bagnacavallo con lettura animata rivolta a bambine e bambini di tutte le età, seguita alle 15.30 da una passeggiata dal parco Alfonsina Strada lungo il Naviglio Zanelli per scoprire i progetti finanziati da fondi europei. Il percorso si concluderà alle 17 con l’inaugurazione dei lavori realizzati all’ex convento di San Francesco. E ancora a Faenza al teatro Masini (visite guidate) e al Museo Casa Zauli (mostra fotografica di Alfredo Torsello).

Venendo a convegni, seminari e tavole rotonde, si parte il 3 maggio a Conselice; alle ore 10 nella sede municipale si svolgerà il convegno “Europa, democrazie e libertà di stampa sotto attacco. L’attualità delle conquiste della Liberazione tra bavagli, guerre e nuova narrazione della storia”, che rifletterà sull’attualità dei valori democratici europei, in un contesto internazionale complesso. Il 6 maggio alle 20.30 al Centro culturale Le Cappuccine di Bagnacavallo si parlerà delle opportunità offerte dai finanziamenti europei con una serata dal titolo “L’Europa per il territorio”, aperta a tutta la cittadinanza. L’8 maggiol’appuntamento è a Faenza al Cinema Sarti per il convegno “1945-2025: dall’ordine post-bellico al disordine globale”, seguito da una tavola rotonda nel pomeriggio. Sempre a Faenza il 9 maggio, dalle 15.30 nella Sala Bigari del Comune, si terrà la conferenza “Che cos’è l’Europa?”. Il 9 maggio a Ravenna alle 17.30 si svolgerà l’incontro “La sanità nell’Unione europea” presso il circolo ravennate e dei Forestieri e alle 21.30 al Teatro Rasi si terrà la tavola rotonda “L’ultima rivoluzione della vecchia Europa: tra garofani e monarchia”.

Il 10 maggio, a Ravenna, alle 11 al Rasi si terrà la tavola rotonda “Il teatro contemporaneo della penisola iberica” e alle 10.30 in sala Buzzi la conferenza “Diritto commerciale e futuro della competitività in Europa”. Il 13 maggio a Lugo, alle 17.30 presso la Biblioteca Trisi si svolgerà l’incontro “OPEN LABs Bassa Romagna”, dedicato alla progettazione partecipata del futuro edificio per la comunità.

Dal 16 maggio in avanti il calendario proseguirà con altri appuntamenti, tra cui la presentazione del volume “Jane Austen si racconta” presso la Biblioteca Classense di Ravenna il 16 maggio, la “Notte Europea dei Musei” il 17 maggio e ancora attività laboratoriali e incontri a Faenza, Ravenna e Lugo dedicati al dialogo europeo, ai giovani e alla cultura.

Si segnalano infine le rappresentazioni di “L’Europa non cade dal cielo. Cronistoria sentimentale di un sogno, un’idea, un progetto” a cura di Ravenna Teatro il 13 maggio al Teatro Rasi a Ravenna, con matinée per le scuole alle 10 e spettacolo aperto alla cittadinanza alle 18 nell’ambito di “Storie di Ravenna” e del Festival delle Culture e al Teatro Masini di Faenza, quasi a voler concludere la programmazione del Maggio europeo 2025 a Ravenna e provincia, il 23 maggio alle 20.30.