Nel mese di maggio alla Rocca di Riolo sarà possibile immergersi nei paesaggi delle colline romagnole con alcune passeggiate patrimoniali, partecipare a diversi giochi di ruolo, visitare la fortezza insieme a Caterina Sforza e risolvere indovinelli e rebus per fuggire dalle Escape Room.

Giovedì 1° maggio alle ore 15 prenderà il via “Tra i colori dei Crivellari”, una passeggiata che condurrà i partecipanti fino all’antico borgo dei Crivellari, attraverso sentieri che si snodano tra calanchi, gessi e scorci naturali indimenticabili.

La magia continua venerdì 2 maggio dalle ore 19 con “Rocca Escape – I Doni della Morte”, un’avvincente Escape Room ispirata al mondo oscuro di Hogwarts. In un’atmosfera carica di mistero, sarà necessario affrontare enigmi e Dissennatori per riuscire a collezionare tutti gli Horcrux e trovare la via di fuga.

La notte di sabato 3 maggio alle ore 21 sarà teatro di intrighi e colpi di scena con “Delitto al Castello”, una cena con delitto realizzata in collaborazione con il Torrino Wine Bar: gli ospiti vestiranno i panni di personaggi medievali in un grande gioco di ruolo tra le antiche mura della Rocca, investigando tra trame segrete e sfide avvincenti.

Domenica 4 maggio alle ore 15 il viaggio proseguirà con “Tra le sorgenti di Riolo”, una passeggiata patrimoniale che condurrà i visitatori lungo il fiume Senio, fino al Rio Basino, esplorando la natura e le preziose acque curative che hanno reso celebre Riolo Terme.

Venerdì 9 maggio, dalle ore 14.30, la Rocca aprirà gratuitamente le proprie porte in occasione di “Night of Fortresses Goes Green”,un’opportunità unica per scoprire la storia e la bellezza di questo baluardo medievale immerso nel verde della Valle del Senio.

Sabato 10 maggio alle ore 20.30, il castello si vestirà di mistero con “Occhio al Fantasma”, un’attività pensata per tutta la famiglia. Dopo una suggestiva visita guidata al buio, i partecipanti si lanceranno in una caccia al tesoro fantasmagorica tra enigmi e prove da superare, armati solo di torce e tanto coraggio.

Il giorno successivo, domenica 11 maggio alle ore 15, sarà protagonista “Alla corte di Caterina”, una visita narrata che condurrà alla scoperta della leggendaria figura di Caterina Sforza, signora di queste terre, tra aneddoti storici, architettura medievale e reperti archeologici.

Sabato 17 maggio alle ore 21, i bambini e i ragazzi più audaci saranno chiamati a vivere una vera “Notte al Castello”, tra giochi, laboratori e racconti sotto le volte antiche della Rocca. Un’esperienza magica che si concluderà con una dolce colazione tra le mura millenarie.

La sfida all’ignoto si rinnova sabato 24 maggio dalle ore 19 con “Rocca Escape – Maledetta”: intrappolati nella torre insieme allo spettro di Caterina Sforza, i partecipanti dovranno risolvere enigmi e superare prove per conquistare la libertà in una corsa contro il tempo piena di suspense.

Infine, sabato 31 maggio, la Rocca di Riolo accoglierà grandi e piccini con “Il Tesoro Perduto”, un’avventura che si terrà alle ore 10.30 e alle ore 15, in occasione di “ZUG – La festa del gioco”. Squadre di esploratori si sfideranno tra le sale del castello per svelare misteri, affrontare missioni e, infine, trovare il tesoro nascosto.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo.