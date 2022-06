L’1 e 2 luglio si terrà l’evento “Madre natura-La figura della donna e quella della terra”, seminario a cura di Anna Fedriga e Veronica Parato, organizzato dall’associazione Femminile maschile plurale, con la compartecipazione del Comune di Ravenna, al quale porterà il saluto l’assessora a Politiche e cultura di genere Federica Moschini. Il tema è l’ecofemminismo, che presuppone una connessione tra lo sfruttamento della natura e la subordinazione della donna. Questo seminario si realizza in due incontri: venerdì 1 luglio dalle 17 alle 19.30 al Femgarden in via Rocca ai Fossi n. 20, mentre sabato 2 luglio dalle 10 alle 12 l’incontro sarà a Cittàttiva in via Carducci 14. Il primo appuntamento sarà un incontro laboratorio-esperienziale per indagare il legame tra le dinamiche di genere e quelle tra gli esseri umani e la natura, con la partecipazione di Valentina Pescetti, cooperante e formatrice. Il secondo appuntamento sarà un dibattito sui temi trattati il giorno precedente.

Negli ultimi anni, l’opinione pubblica ha preso coscienza di un problema di cui scienziati e attivisti sono a conoscenza da decenni: il cambiamento climatico. Questa minaccia incombe sull’umanità, infiltrandosi in tutte le sfere della società e andando ad aggravare dinamiche già critiche e problematiche a livello sociale. La questione di genere è da sempre legata a doppio filo a quella ambientale, a partire dai termini che si usano per riferirsi al mondo che ci circonda: siamo, in fondo, tutti “figli di Madre natura”.

Per partecipare occorre iscriversi entro domenica 26 giugno scrivendo a associazionefmp@gmail.com lasciando le proprie generalità e un numero di telefono al quale essere contattate per comunicazioni riguardanti il laboratorio.