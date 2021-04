Madonna Greca: la Supplica dell’arcivescovo Ghizzoni nella chiesa di Santa Maria in Porto

Cade oggi, giovedì 15 aprile, la festa liturgica della Madonna Greca, Patrona di Ravenna e dei suoi lidi. Come gli scorsi anni, monsignor Lorenzo Ghizzoni ha recitato la Supplica alla Patrona all’interno della chiesa di Santa Maria in Porto come segno di benedizione. Le celebrazioni, iniziate a partire dalle 12 di questa mattina, hanno visto la partecipazione di un ristretto gruppo di fedeli che insieme hanno rivolto una preghiera alla Madonna Greca, ritratta nel celebre bassorilievo bizantino scolpito in marmo e custodito all’interno di Santa Maria in Porto. Secondo la tradizione, l’immagine sacra giunse a Ravenna miracolosamente da Costantinopoli nel 1100, quando venne ritrovata sulla spiaggia da un gruppo di monaci di Santa Maria in Porto. Nel pomeriggio, le celebrazioni proseguiranno alle 18,15, quando monsignor Ghizzoni celebrerà la Santa Messa insieme ai sacerdoti e ai parroci dei lidi e della città.