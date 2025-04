Domenica 27 aprile torna la solenne processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi, alla quale parteciperanno anche rappresentanze delle comunità ortodosse e greco-cattoliche della città.

Sarà la chiesa di San Massimiliano Kolbe a Lido Adriano, questa sera, ad ospitare l’accoglienza dell’effige della Madonna Greca dalle 20,30. Poi la tradizionale processione nella domenica in Albis. Il 27 aprile, alle 14,30 l’effige sarà portata al faro di Marina di Ravenna, da dove partirà la processione in motonave lungo il canale Candiano nella quale l’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni, impartirà la benedizione “Maris Gentium Benedictio”.

Una volta giunti alla Darsena di città, inizierà la processione verso Santa Maria in Porto, sempre guidata dall’arcivescovo, con la banda Città di Ravenna. Al santuario mariano alle 17,30 monsignor Ghizzoni presiederà la Messa segnata in Lis (lingua dei segni italiana) e accompagnata dal coro del conservatorio Verdi. Per seguire la processione a bordo della motonave è necessario prenotarsi allo 0544212055.

Da lunedì a giovedì vari gruppi e associazioni animeranno il Rosario che si tiene in basilica alle 17,30. Lunedì 28alle 18,15 la Messa sarà presieduta da monsignor Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola. Alle 20.30 canto dell’Akathistos. Martedì la messa delle 18,15 sarà presieduta dal vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, Lino Pizzi. Al termine l’affidamento alla Madonna Greca delle mamme in attesa e delle spose che desiderano un figlio. Mercoledì 30 alle 9,30 in basilica la Messa delle scuole cattoliche, alle 17.30 i primi vespri cantati della solennità. La messa delle 18,15 è presieduta da monsignor Douglas Regattieri, vescovo emerito di Cesena-Sarsina.

Alle 20,30 di mercoledì 30 partirà il pellegrinaggio diocesano da Porto fuori a Santa Maria in Porto con l’arcivescovo, con arrivo alle 22 e benedizione. Il pellegrinaggio, come tutti gli anni, è organizzato dal movimento di Comunione e Liberazione.

Il primo maggio cade la Festa della patrona: la celebrazione liturgica delle 11 sarà presieduta dal vicario generale don Alberto Brunelli e concelebrata dai sacerdoti della città e del vicariato del mare. Alle 12 la supplica alla Madonna Greca guidata dall’arcivescovo Lorenzo, alle 17,30 seguiranno i secondi vespri cantati e alle 18,15 la concelebrazione eucaristica.