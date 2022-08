Verso le 18,00 a seguito di una segnalazione al 118 da parte di un parente che ha rinvenuto per terra in una pozza di sangue l’anziano ottantenne all’interno della propria abitazione sita in via Dismano, i soccorritori sono arrivati con ambulanza e auto medica hanno tentato di rianimare l’anziano procedendo poi con disperata corsa all’ospedale dove purtroppo l’uomo è deceduto poco dopo.

Sul posto i Vigili del Fuoco la Polizia, la scientifica per le indagini e per capire se sia stata una caduta accidentale o altro. L’uomo viveva da solo, l’appartamento è stato messo sotto sequestro